Latina Scalo: furto in un cantiere edile. Sulle pareti scritte contro le forze dell'ordine

Furto all’interno di un cantiere edile e scritte contro le forze dell'ordine: questa la bruttissima scoperta fatta questa mattina in largo Platone a Latina Scalo. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.

Dalle prime informazioni a disposizione, i malviventi sono entrati in azione nella notte all’interno di un cantiere per la costruzione di palazzine da destinare a forze di polizia. Sono stati rubati attrezzi edili.

Non solo, ma sulle pareti sono state lasciate delle scritte, in rosso ed in verde, contro la polizia. Sono in corso le indagini per chiarire l’episodio e risalire ai responsabili.

Gallery