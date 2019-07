Fondi: ruba soldi in un esercizio commerciale, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento

Un uomo è stato arrestato per furto aggravato a Fondi. E’ accaduto nella giornata di oggi, mercoledì 10 luglio.

Protagonista di quanto accaduto all’interno di un esercizio commerciale un uomo di 52 anni, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 52enne era riuscito ad impossessarsi di 415 euro per poi scappare. Una fuga che è durata poco; è stato infatti bloccato dai militari al termine di un inseguimento. Per lui è scattato l’arresto e sono stati disposti i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Recuperati i soldi rubati restituiti alla vittima del furto.