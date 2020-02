Rubano abiti da Oviesse al centro Latina Fiori: identificate e denunciate due minorenni

Sono entrate nel negozio Oviesse del centro commerciale Latina Fiori e hanno portato via qualche abito dagli scaffali. Due ragazzine, ancora minorenni, sono state però notate dagli addetti alla sicurezza che le hanno fermate in prossimità delle porte del negozio dopo aver accertato che stavano per uscire senza aver pagato. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 17 febbraio.

La merce è stata quindi restituita, mentre sul posto è stato richiesto l'intervento di una pattuglia della polizia, che ha identificato le ragazze. Per le due giovani, ospiti di una casa famiglia, è scattata una denuncia a piede libero per il reato di furto.