Furto a LatinaFiori: due minorenni bloccate dai carabinieri dopo aver rubato in un negozio

Due giovanissime sono state denunciate dai carabinieri per furto a Latina. L’intervento dei militari di è reso necessario ieri, 7 gennaio, all’interno del centro commerciale Latinafiori dopo la richiesta arrivata alla locale centrale operativa.

Le due minorenni di origini romene erano entrate in azione in un negozio del centro commerciale rubando capi di abbigliamento e cosmetici vari. Sono state fermate dai carabinieri intervenuti e denunciate in stato di libertà. Recuperata la refurtiva che è stata restituita ai pradroni dell’esercizio commerciale.