Furto in un negozio di ottica a Latina Scalo, arrestato uno dei ladri. Complice in fuga

Sorpreso a rubare insieme ad un complice è stato arrestato: intervento nella notte nella zona di Latina Scalo da parte dei carabinieri che hanno fatto saltare i piani di due ladri. Un 43enne del posto è stato arrestato in flagranza del reato di furto aggravato, mentre il complice è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme è scattato qualche minuto prima di mezzanotte, tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre; sul posto, in via della Stazione, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Latina Scalo insieme ai colleghi di Borgo Podgora. I ladri avevano preso di mira in negozio di ottica: dopo dopo aver forzato la serranda ed infranto il vetro della porta d’ingresso si erano introdotti all’interno sorpresi poi dai carabinieri mentre erano intenti a rubare vari oggetti.

All’arrivo dei militari i due hanno cercato di fuggire; il 43enne è stato bloccato al termine di un breve inseguimento a piedi, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. Arrestato, per l’uomo sono stati disposti i domiciliari in attesa del rito direttissimo.