Aprilia: 33enne arrestato per furto, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale

Un giovane di 33 anni è stato arrestato ieri, 22 giugno, ad Aprilia per furto aggravato, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri in applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale dei Latina in seguito alle indagini degli stessi militari. Terminate le formalità di rito il giovane è stato accompagnato presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.