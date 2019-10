FuturaLatina, viaggio nell'innovazione didattica: la scuola diventa "digitale"

Fa tappa a Latina il viaggio dell’innovazione didattica e digitale della scuola italiana. #FuturaLatina si è aperta ieri e animerà la città e il territorio per tre giorni, fino a domani 24 ottobre con formazione, dibattiti ed esperienze legate al Piano nazionale per la scuola digitale. In Piazza del Popolo sono state allestite quattro cupole che ospitano la "Future Zone", un'area espositiva dedicata alle innovazioni e alle buone pratiche digitali nelle scuole locali; il Caffè scientifico; il Digital Circus dedicato alle dimostrazioni di robotica; i laboratori della Digital art e Digital #Art e Digital #Music, dedicati alla scuola primaria.

Nel corso dei tre giorni di evento sono previste attività rivolte a dirigenti, docenti, animatori digitali e team per l’innovazione, personale scolastico, studenti. Il Museo Cambellotti ospita invece il Contest di Matematica e la Teachers Matter per la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici sui temi dell’innovazione didattica e digitale, con circa 30 tra workshop e conferenze. Lo Students Matter è invece ospitato nei locali di Palazzo M ed è uno spazio dedicato alla formazione delle studentesse e degli studenti con workshop sui temi dell'innovazione didattica e digitale, pensiero computazionale, creatività digitale, coding, scratch, stem e WoMest, 3 giorni di lavoro per immaginare, costruire e favorire l’orientamento delle ragazze verso le discipline e le carriere Steam.

Nel Foyer del Teatro D’Annunzio spazio al Civic Hack, una vera e propria maratona progettuale durante la quale gli studenti del secondo ciclo della provincia di Latina collaboreranno con l’obiettivo di contribuire a progettare soluzioni innovative per il territorio pontino. Presso i locali del Fab Lab si svolgerà lo Steam Lab, sfida laboratoriale per la scuola primaria e secondaria di primo grado. La Sport Arena, su Corso della Repubblica, vedrà lo svolgimento di “EcoKart Challenger”, competizione di kart ecologici “a spinta” disputata tra le scuole superiori del territorio.