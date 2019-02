Gaeta, arrivano 10 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica

Il Comune di Gaeta ha ottenuto 10 milioni di euro dalla Regione Lazio per interventi di edilizia scolastica. A comunicarlo la Direzione infrastrutture e mobilità regionale a seguito della richiesta avanzata dall'amministrazione Mitrano. I fondi sono finalizzati a favorire gli interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili scolastici di proprietà pubblica.

"Un maxi finanziamento pubblico - commenta il sindaco Cosmo Mitrano - che rafforza l’attività dell’amministrazione per un insieme complessivo di azioni finalizzate a garantire alti livelli di sicurezza oltre a migliorare la vivibilità nei diversi plessi scolastici cittadini. Rientrano in questo ampio progetto i lavori già effettuati in questi anni per l'efficientamento energetico, messa a norma e in sicurezza, installazione di impianti fotovoltaici in diversi edifici scolastici della città.Continua il nostro impegno – conclude Mitrano – con azioni concrete a beneficio dell’edilizia scolastica per garantire a tutti gli stabili comunali elevate condizioni di sicurezza, fruibilità e vivibilità degli ambienti, puntando sull’ecosostenibilità delle strutture. Vogliamo così coniugare e garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi in strutture funzionali e all'avanguardia”.

“Intanto – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi – prosegue la progettazione e la pianificazione di interventi di ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici del territorio. Tra non molto si aprirà la procedura di gara per l’affidamento di interventi programmati e che interessano l’Istituto P. Amedeo in località Calegna. Questo a sottolineare la volontà politica ed amministrativa finalizzata a rendere le nostre scuole sempre più sicure, moderne ed efficienti anche dal punto di vista energetico”.