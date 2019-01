Gaeta, adesca una minorenne e le invia messaggi pornografici: denunciato

Ha adescato una ragazzina su internet e le ha inviato video e messaggi di natura pornografica. La vittima è una minorenne di Gaeta. La sua famiglia ha sporto una denuncia al commissariato di polizia e sono scattate le indagini che hanno portato ad indentificare il responsabile e a denunciarlo per adescamento di minore.

Gli investigatori del commissariato locale hanno avviato specifici approfondimenti a partire dall'utenza telefonica mobile che, attraverso i social network, Instagram e Whatsapp, l'uomo utilizzava per inviare i contenuti osceni. Le indagini hanno consentito di verficare che l'intestatari dell'utenza, residente in Basilicata, non era l'effettivo utilizzatore. Solo dopo un attento esame delle celle e dei tabulati telefonici è stato possibile individuare il vero responsabile. Si tratta di un cittadino straniero, B.I, 20 anni, residente nel comune di Mondragone, in provincia di Caserta. Nell'abitazione gli investigatori hanno trovato il cellulare e la sim card.