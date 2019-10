Gaeta: entra in un negozio e pretende alcolici senza pagare, poi aggredisce i carabinieri

E' entrato all'interno di un esercizio commerciale e ha preteso di prendere alcolici senza avere i soldi sufficienti per pagare. E' accaduto nella tarda serata di ieri, 17 ottobre, a Gaeta, e il titolare ha dovuto richiedere l'intervento dei carabinieri.

Quando però i militari hanno raggiunto il negozio e cercato di calmarlo, l'avventore si è scagliato contro di loro strattonandoli e spintonandoli per cercare di eludere il controllo e non essere identificato. L'intervento si è concluso con una denuncia a piede libero a carico dell'uomo, 33enne di nazionalità rumena, per resistenza a pubblico ufficiale.