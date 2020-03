Fermati e perquisiti a Gaeta: nascondevano hashish e 36 dosi di cocaina nel sottotetto dell'auto

Gli agenti di polizia del commissariato di Gaeta sono intervenuti in ausilio degli agenti della polizia locale che avevano fermato un'auto per un controllo. A bordo c'erano tre persone, un uomo e due donne di origine campana che hanno manifestato subito un certo nervosismo dal momento che non avevano validi otivi per circolare in città.

La Volante della polizia, che si trovava sul lato opposto della Flacca impegnata in controlli analoghi, ha accompagnato i tre in commissariato per un accertamento più approfondito. Nel corso di una perquisizione effettuata da personale femminile una delle due donne, M.T., di 23 anni, è stata trovata in possesse di cinque confezioni di hashish che erano nascoste nel reggiseno, per un peso complessivo di 20 grammi.

L’uomo, D.O. 37enne, che era alla guida del veicolo, è stato invece trovato con circa mille euro in contanti. La perquisizione dell’auto, effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Formia grazie al cane antidroga “Dafil”, ha poi consentito di rinvenire due inolucri di cellophane contenenti complessivamente 36 dosi di cocaina, per un totale di circa venti grammi, che erano stati abilmente occultati all’interno del sottotetto, nel punto adiacente allo specchietto retrovisore. L'uomo è stato arrestato e la donna che nascondeva l'hashish è stata denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

