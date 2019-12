Gaeta, furti in serie di pneumatici sulle auto parcheggiate: il ladro preso a Napoli

Arresto a Napoli per uomo accusato di furti di pneumatici. I carabinieri della tenenza di Gaeta in collaborazione con i collegh di Napoli Secondigliano, hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, un 42enne, F.D.A., già sottoposto ai domiciliari.

Il provvedimento scaturisce dall'attività investigativa dei militari che ha accertato come il 42enne, già arrestato a Gaeta per lo stesso reato il 22 gennaio del 2019, fosse resonsabile di altri cinque furti di pneumatici ai danni di altrettante auto parcheggiate. I furti erano stati commessi sempre a Gaeta tra il mese di dicembre 2018 e il mese di gennaio 2019. Terminate le formalità di rito, l'uomo è stato associato alla casa circondariale di Napoli Secondigliano come disposto dall'autorità giudiziaria.