Gaeta, era pronto a scappare dall'Italia: rintracciato un pregiudicato vicino al clan Spada

Deve scontare una condanna a sei anni e 25 giorni di reclusione ed è stato rintracciato e arrestato a Gaeta. In manette è finito un uomo di 70 anni, originario di Caserta ma da qualche anno residente proprio a Gaeta. Era irreperibile presso la sua abitazione ma gli agenti del commissariato di polizia, dopo mirati di servizi di osservazione e appostamento, lo hanno individuato all'interno di un parcheggio.

L'uomo era a bordo di un camper e il suo intento era probabilmente quello di allontanarsi definitvamente dall'Italia per sfuggire alla cattura. A carico di D.F.R. c'era un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica della Corte d'Appello di Roma. Era stato infatti condannato per diversi reati ed è ritenuto dagli investigatori vicino agli ambienti malavitosi del clan Spada di Ostia. Dopo le formalità di rito, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato trasferito nella casa circondariale di Cassino.