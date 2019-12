Trova sul lungomare una borsa con 400 euro, giovane di Gaeta la consegna alla polizia

Ha ritrovato una borsa da donna su un muretto del lungomare e nella notte della vigilia di Natale l'ha consegnata al commissariato di polizia. La storia a lieto fine da Gaeta. Protagonista un ragazzo di 26 anni, D.M., che durante una serata trascorsa con gli amici ha ritrovato la borsa. All'interno c'erano due mazzi di chiavi, effetti personali e un portafogli contenente la carta di credito, la patente e la somma di 400 euro.

Poco dopo, gli agenti di polizia sono riusciti a rintracciare la legittima proprietaria, una ragazza di Ponza di 20 anni, prima ancora che si rendesse conto di aver inavvertitamente lasciato la sua borsa su un muretto del lungomare di Gaeta, in occasione di una serata trascorsa con amici in città. La giovane, incredula di aver riottenuto oggetti, denaro e documenti, ha chiesto di mettersi in contatto con chi l’avesse ritrovata per ringraziare.