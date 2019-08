Gaeta, campeggiatori abusivi sulla spiaggia dell’Arenauta: rimosse 30 tende

Operazione congiunta delle forze dell’ordine questa mattina sulla spiaggia dell’Arenauta a Gaeta. L’attività ha visto impegnati oltre alla Polizia anche i Carabinieri, la Guardia di Ginanza, la Guardia Costiera e la Polizia Locale; ha avuto come obiettivo il ripristino del decoro e della sicurezza del tratto di arenile meta di vacanzieri che, in alcuni casi, spiegano dalla Questura, “hanno dato luogo a bivacchi e attendamenti serali e notturni”. Comportamenti posti in essere nonostante le vigenti ordinanze interdittive della Capitaneria di Porto e del Comune di Gaeta per la salvaguardia e l’incolumità dei cittadini, dal momento che l’area è interessata da frane e di inondazione derivati da un grave dissesto idrogeologico.

Nel corso del servizio di controllo straordinario è stata rilevata la presenza di 30 tende da campeggio, poi rimosse. Inoltre sono state identificate 45 persone, elevati 27 verbali per violazioni amministrative relative all’occupazione dell’arenile, operato un sequestro amministrativo a carico di ignoti per prodotti oggetto di vendita ambulante abusiva. Inoltre ad una delle persone presenti è stato notificato un provvedimento pendente della Prefettura di Napoli per violazione amministrativa del Testo unico sugli stupefacenti.

L’arenile è stato quindi reso pienamente fruibile, considerato come i campeggiatori abusivi, in spregio alle norme a tutela dell’ambiente ed in totale assenza delle condizioni igieniche, l’avessero reso pericoloso sotto il profilo della salubrità pubblica.