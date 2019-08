Gaeta, labrador imprigionato sugli scogli salvato dai vigili del fuoco

Era rimasto incastrato su un scoglio, collegato alla terraferma solo da una piccola passerella. E' la disavventura capitata a Lilly, un bellissimo cane di razza labrador, che ieri, 15 agosto, è stato salvato dai vigili del fuoco a Gaeta, lungo la Flacca, in località Torre Viola.

L'animale, sentendosi in difficoltà nel passare sulla passarella, si era intimorito ed era rimasto immobilizzato sullo scoglio. Non facili le operazioni di recupero da parte del personale dei vigili del fuoco in quanto il cane era di taglia medio grande. Dopo una attenta valutazione, la squadra è riuscita a tranquillizzare e riportare il labrador dai suoi proprietari. Poi Lilly si è prestata alla foto di rito con la squadra.

