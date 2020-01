Sud pontino, controlli notturni e denunce per detenzione di sostanze stupefacenti

Controlli sulle strade del sud pontino la scorsa notte. I carabinieri di Gaeta nel corso di predisposti servizi finalizzati al contrasto dei reati hanno segnalato alla Prefettura due ventenni, entrambi per guida in stato di ebbrezza. Nel medesimo contesto sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale sette giovani trovati in possesso complessivamente di 4.72 grammi di hashish e 3.08 grammi di cocaina.

Il bilancio complessivo è di 40 auto controllate; 57 persone, delle quali dieci con precedenti penali, identificate e dieci contravvenzione elevate per violazioni al Codice della strada. I militari dell’Arma hanno inoltre controllato tre esercizi pubblici, eseguite quattro perquisizioni veicolari, nove personali e due domiciliari.