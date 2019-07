Gaeta, controlli sulle strade: denunciato automobilista che guidava ubriaco sulla Flacca

Controlli straordinari dei carabinieri a Gaeta nel fine settimane appena trascorso. Un 29enne romano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, fermato alla guida della propria auto lungo la Flacca è stato sottoposto ad accertamenti con l'etilometro e risultato con un tasso alcolemico pari 2,34 g/l. La patente di guida è stata dunque ritirata. Nell'ambito della stessa attività di controllo sulle strade del territorio, i militari hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti di un 21enne di Caserta, di un 22enne di Teverola e di un 35enne residente ad Acerra. Per tutti è scattato anche il sequestro amministrativo delle rispettive vetture.

Cinque giovanissimi, tutti tra i 21 e 32 anni, orignari di Formia, Itri, Marcianise e S. Cipriano d'Aversa, sono stati invece trovati in possesso di alcune dosi di stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocina, e segnalati alle competenti prefetture per uso personale.

Il bilancio complessivo dei controlli sulle strade ha portato al controllo di 66 auto, all'identificazione di 112 persone, a 18 multe per violazioni al Codice della strada, all'esecuzione di sei perquisizioni personali e veicolari e al ritiro di quattro patenti di guida.