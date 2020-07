Gaeta, i controlli nel weekend: una denuncia per guida in stato d’ebbrezza e 18 multe

Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri nel territorio di Gaeta. L’attività dei militari tra sabato 4 e domenica 5 luglio è stata finalizzata a contrastare i reati in genere.

Nel corso dei servizi una persona è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza alcolica e si è vista anche ritirare la patente: controllata mentre era al volante della propria auto, è stata sottoposta all’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l

Quattro segnalazioni per droga

Durante i controlli altre 4 persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish. La sostanza, del peso totale di 3,45 grammi, è stata sottoposta a sequestro ammnistrativo.

Il bilancio dei controlli

Importanti i numeri che emergono dal bilancio dei servizi effettuati nel fine settimana. Nel corso dell'attività in strada sono stati controllati 35 veicoli, identificate 70 persone di cui 17 gravate da precedenti di polizia. Sono state elevate 18 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, ritirate 5 patenti di guida. Eseguiti anche controlli in 4 esercizi pubblici ed elevate 11 contravvenzioni amministrative. Infine sono state eseguite anche 7 perquisizioni personali e 4 veicolari; controllate 12 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza