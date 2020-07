Gaeta, controlli antidroga sulla spiaggia di Serapo: 18enne trovato con l’hashish negli slip

Proseguono i controlli antidroga da parte della polizia di Gaeta nel sud pontino, dopo anche l’arresto del 18enne formiano trovato in possesso di circa un chilo di hashish. L’attività degli uomini del locale Commissariato, con l’ausilio delle unità cinofile di Nettuno, ha portato al sequestro di considerevoli quantitativi di droga, in prevalenza marijuana ed hashish sulle spiagge del litorale di Gaeta.

In particolare 15 agenti del Commissariato, che si sono confusi tra bagnanti e turisti, hanno pattugliato e perlustrato la spiaggia di Serapo rinvenendo, abilmente occultati, numerosi spinelli già confezionati.

Nel corso dell’operazione, l’attenzione di una delle unità cinofile è stata attirata da un ragazzo che, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi frettolosamente dalla spiaggia; ma il naso superallenato del cane antidroga ha subito segnalato che c’era qualcosa che non andava: nel corso della perquisizione il ragazzo è stato trovato in possesso di 4 ovuli di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi nascosti all’interno degli slip, che per la polizia erano pronti per essere smerciati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ragazzo, appena 18enne, è stato quindi condotto presso gli Uffici del Commissariato e denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di Cassino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.