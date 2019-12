Gaeta, pattuglie dei carabinieri sulle strade: denunce e sanzioni agli automobilisti

Sono scattati tra domenica 15 e oggi i controlli dei carabinieri a Gaeta, che hanno portato alla denuncia a piede libero di due persone. Si tratta di un 22enne di Esperia, provincia di Frosinone, che è stato fermato in auto e sottoposto ad accertamento etilometrico che ha evidenziato un tasso pari a 1,24. E di un 30enne di Teverola, Caserta, che si trovava in una struttura ricettiva di Gaeta ma risultava sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata e dell'obbligo di permanenza a San Prisco. Multato guida in stato di ebbrezza un giovane automobilista di 27 anni, al quale è stata anche ritirata la patente di guida.

Nello stesso contesto sono stati complessivamente fermati dai militari 24 veicoli, identificate 42 persone di cui cinque gravate da precedenti di polizia, elevate sette contravvenzioni per violazioni al Codice della strada, ritirate due patenti, effettuate nove perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.