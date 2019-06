Controlli dei Nas, a Gaeta chiuso un ristorante: carenze igieniche e alimenti non tracciabili

Nas al lavoro nei giorni scorsi in alcune località balneari del sud pontino dove sono stati ispezionati pub, locali notturni e attività della movida. A Terracina, Fondi e Gaeta nel corso di alcuni servizi notturni sono stati effettuati complessivamente sette controlli che hanno riguardato quattro pub , due ristoranti ed una rivendita di alimenti etnici.

All’esito delle verifiche di carattere igienico-sanitario i militari del Nucleo antisofisticazioni hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 90mila euro per riscontrate violazioni di natura igienico-sanitaria, di pulizia e manutenzione strutturale dei locali e per il mancato rispetto della normativa inerente la tracciabilità degli alimenti.

In particolare a Gaeta, con la collaborazione di personale ispettivo del servizio di prevenzione della Asl è stata chiuso un ristorante all’interno del quale sono state rilevata gravi carenze igienico-strutturali della cucina. L’attività rimarrà chiusa fino a quando non saranno risolte e sanate le carenze rilevate. All’interno del ristorante in questione gli ispettori hanno posto sotto sequestro circa 50 chili di vari prodotti alimentari per i quali il ristoratore non era in grado di fornire alcuna documentazione o indicazione inerente l'origine e la provenienza ai fini della tracciabilità.

Il valore degli alimenti sequestrati - destinati a sicura distruzione - e del ristorante chiuso supera i 310mila euro; le sanzioni amministrative erogate al titolare ammonteranno ad un cifra complessiva di 2.500 euro.