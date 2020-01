Gaeta, imprenditore paga 40mila euro ma la merce non viene consegnata: una denuncia per truffa

E' stato denunciato a piede libero dai carabinieri per il reato di truffa un 54enne di Gaeta. Le indagini hanno accertato che l'uomo, un commerciante, attraverso atifici e raggiri aveva indotto un uomo a versare la somma di 40mila euro.

La vittima è il titolare di una ditta, che aveva appunto pagato la somma di 40mila euro per acquistare della merce che in realtà non era stata mai consegnata. Accortosi della truffa, aveva quindi denunciato tutto ai caravinieri che hanno avviato le indagini arrivando ora a identificare e denunciare il responsabile.