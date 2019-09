Sci nautico nel porto di Gaeta di fronte alla sede della Guardia Costiera: 56enne identificato e multato

È stato multato per avere praticato sci nautico nel porto di Gaeta in area dove non è consentito, nel tratto di mare antistante il lungomare Caboto. E’ accaduto questa mattina quando la Guardia costiera ha fermato e sanzionato V.D.J.J.R., anni 56, di origini cilene nell’ambito di una serie di attività di controllo e monitoraggio da parte degli uomini del dispositivo di sicurezza della Guardia Costiera predisposte in mare e lungo la costa per l’operazione Mare Sicuro, che è ancora attivo nonostante la stagione estiva sia avviata verso il termine. I militari hanno rilevato, nella rada portuale, la presenza di un’imbarcazione con a seguito un soggetto che praticava sci nautico, in area non consentita per questioni di sicurezza della navigazione e portuale.

È stato immediatamente disposto l’invio della motovedetta di polizia marittima che ha contestato la violazione al diportista, invitato successivamente a presentarsi presso la sede della Guardia Costiera per la notifica della sanzione amministrativa, pari ad oltre 1.000 euro, per condotta irregolare in violazione di specifica Ordinanza della Guardia Costiera che vieta la pratica dello sci nautico in porto ed impone una velocità non superiore a sei nodi, al fine di evitare il generarsi di un moto ondoso a danno delle unità ormeggiate. In questi ultimi giorni d’estate, favoriti da condizioni climatiche favorevoli, la Guardia Costiera raccomanda dunque massima prudenza.