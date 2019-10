Gaeta, donna denunciata per furto: in casa i carabinieri trovano la droga

Una donna di 38 anni è stata denunciata a piede libero a Gaeta per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La donna è stata sottoosta a una perquisizione domiciliare disposta dall'autorità giudiziaria in seguito a una denuncia di furto presentata da un'anziana del luogo di 76 anni.

All'interno del suo appartamento i carabinieri della tenenza di Gaeta hanno trovato tre piante di marijuana in fase di essiccazione, 93 semi di marijuana e altri cinque grammi di hashish. Insieme alla droga è stato rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi. Per la 38enne è scattata una denuncia in stato di libertà.