In auto con coltello e tirapugni: nei guai due 18enni di Gaeta fermati dai carabinieri

Sono stati fermati in auto nel corso di un normale controllo dei carabinieri e poi denunciati per porto abusivo di armi da taglio e strumenti atti ad offendere e per condotte integranti illeciti amministrativi. E' successo a Gaeta dove sono finiti nei guai due ragazzi appena 18enni di Formia. I carabinieri hanno proceduto a un controllo e hanno trovat il conducente in possesso di alcune dosi di hashish e di un tirapugni.

L'amico è stato trovato invece con un coltello a serramanico della lama di lunghezza non consentita e anche per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di armi da taglio e strumenti atti ad offendere. Il conducente inoltre, portato all'ospedale di Formia per le analisi, è risultato positivo all'uso di cannabinoidi ed è stato di conseguenza denunciato anche per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura.