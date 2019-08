Gaeta, turista beffato: i ladri gli fanno a pezzi l'auto parcheggiata sul litorale

Ladri in azione sul lungomare di Gaeta. Nel mirino dei malviventi è finito ancora una volta un turista che aveva scelto il litorale di Serapo per la vacanza. Come riporta Caserta News, nel pomeriggio di venerdì 23 agosto un cittadino di Aversa ha ritrovato l'auto parcheggiata sul litorale fatta a pezzi.

I ladri, alla ricerca probabilmente di oggetti di valore, hanno fatto razzia e hanno letteralmente distrutto l'abitacolo della vettura, smontando il volante, la plancia centrale, l'autoradio e il navigatore. La macchina era ancora al suo posto, ma distrutta all'interno.

