Gaeta, furto in un’abitazione: i due ladri riconosciuti grazie alle telecamere

Sono stati identificati grazie alle telecamere e ora sono accusati del furto messo a segno in un’abitazione a Gaeta: si tratta di un uomo di 68 anni e di una donna di 54 anni del luogo.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale Tenenza. Il colpo è stato messo a segno all’interno dell’abitazione di un 59enne della Città del Golfo da cui sono stati rubati attrezzi vari per un valore di circa 1000 euro.

L’uomo e la donna sono stati riconosciuti proprio grazie alle telecamere del circuito di videosorveglianza e per loro è scattata ora la denuncia in stato di libertà per furto.