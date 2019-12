Gaeta: ruba un cellulare, giovane rintracciata dai carabinieri grazie al codice Imei

Una giovane di 20 anni è stata denunciata dai carabinieri a Gaeta perché ritenuta responsabile del furto di un cellulare.

Il furto risale al 27 settembre scorso; vittima una donna della città del Golfo. Le indagini sono state condotte dai militari della locale Tenenza che sono riusciti ad arrivare alle 20enne.

Gli accertamenti hanno infatti permesso di tracciare il codice Imei del telefono oggetto di furto, risalendo in tal modo all’autrice del furto, trovata ancora in possesso dell’apparecchio telefonico. Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà.