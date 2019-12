Erano accusati di concussione, assolti due militari della Guardia Costiera di Gaeta

Sono stati assolti a conclusione di un processo durato otto anni due militari di Forma all’epoca dei fatti erano in servizio presso la Guardia Costiera di Gaeta accusati di concussione.

I fatti oggetto del processo risalgono al 22 agosto 2011, quando i due avrebbero fermato un sub nelle acque di Sperlonga mentre effettuava pesca in area vietata e si sarebbero impossessati del suo fucile senza redigere alcun verbale ed abusando della loro qualifica, procurandosi così un ingiusto profitto. I due, in seguito alle indagini coordinate dalla Procura, erano anche stati sospesi dal servizio. A conclusione dell’istruttoria dibattimentale il pubblico ministero Valerio De Luca aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione per ciascuno.

Il Tribunale di Latina, presieduto da Francesco Valentini ha invece assolto i due imputati, assistiti dall’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, perché il fatto contestato non sussiste.