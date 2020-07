Gaeta: imbarcazione tra i bagnanti, diportista multato dalla Guardia Costiera

Imbarcazione tra i bagnanti, diportista multato dalla Guardia costiera: questo quanto accaduto nella mattinata di oggi, martedì 7 luglio, a Gaeta. L’intervento dei militari si è reso necessario in seguito ad una serie di segnalazioni alla sala operativa per la presenza di un diportista che stava navigando a pochi metri dalla spiaggia libera di Fontania, mettendo a rischio l’incolumità dei bagnanti presenti in acqua in quel momento.

La motovedetta della Guardia costiera è riuscita ad individuare ed intercettare il natante – un semi-cabinato di 6 metri con un motore fuoribordo da 150 CV - nel frattempo ancoratosi all’interno della fascia di balneazione. L’incauto diportista, un uomo residente a Napoli, è stato sanzionato con un verbale amministrativo da 229 euro per violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Gaeta e delle norme in materia di diporto nautico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questo tipo di comportamenti - ricordano dalla guardia Costiera - sono estremamente pericolosi durante la stagione balneare: che le zone di mare ricomprese nella fascia di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere sono riservate prioritariamente alla balneazione”.