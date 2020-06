Incendio a Gaeta: in fiamme il terrazzo di un'abitazione. L'intervento dei vigili del fuoco

Incendio ieri sera nel comune di Gaeta. Il personale operativo dei vigili del fuoco è intervenuto in via Aragonese dove era stato segnalato un rogo in un edificio.

Sul posto la squadra territoriale ha verificato che l'incendio era divampato in una palazzina e le fiamme stavano avvolgendo la copertura di legno del terrazzo di un'abitazione. Sono quindi iniziate le operazioni di spegnimento per evitare che il fuoco si propagasse all'appartamento adiacente. Le cause sono tuttora in fase di accertamento. Nessuna persona residente nella palazzina è rimasta coinvolta.

