Gaeta, appicca il fuoco in casa e si barrica dentro: arrestato

Ha appiccato il fuoco all'interno di un'abitazione ed è stato poi arrestato. E' accaduto domenica 10 novembre a Gaeta dove le fiamme hanno distrutto un appartamento all'interno del quale era barricato un uomo di 54 anni, poi arrestato per incendio doloso. Secondo gli investigatori il rogo sarebbe stato appiccato dall'uomo dopo una lite con il fratello con il quale condivideva la stessa abitazione. Il fratello però in quel momento non era in casa e quando le fiamme hanno cominciato ad invadere l'appartamento a dare l'allarme è stato un poliziotto che abita al piano di sopra e che ha cercato di intervenire per prestare soccorso al 54enne.

L'uomo si era però barricato all'interno in evidente stato di alterazione psico fisica. All'arrivo dei vigili del fuoco è stato fatto uscire e poi trattenuto dalle forze dell'ordine con l'accusa di incendio doloso. La situazione del nucleo familiare era nota ai Servizi sociali del Comune di Gaeta.