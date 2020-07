Incendio in una barca ormeggiata al porto di Gaeta: intervengono i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Gaeta, in via lungomare Caboto, per la segnalazione di un incendio su un'imbarcazione da diporto.

Sul posto, ormeggiata presso una banchina privata, uno yocht di diversi metri era interessato dalle fiamme divampate all'interno. Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario l'intervento della sezione navale dei vigili del fuoco di base a Gaeta, con la moto barca 1086 che, con il personale a bordo, ha raggiunto il natante ormeggiato e iniziato l'intervento per evitare che le fiamme di propagassero ad altre imbarcazioni vicine. Non si registrano persone coinvolte e le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertametno anche in collaborazione con l'autorità portuale.