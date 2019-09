Gaeta, vasto incendio sulle colline: ore di lavoro per domare le fiamme

Un vasto incendio ha tenuto impegnati per quasi tutta la giornata di ieri, mercoledì 11 settembre, i vigili del fuoco a Gaeta. In fiamme le colline in località Le Vignole. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte con le chiamate giunte al 115 che segnalavano il rogo boschivo.

Sul posto è intervenuta una squadra di terra dei vigili del fuoco di Gaeta sopportata anche dai volontari della protezione civile; vasto il fronte di fuoco da fronteggiare che stava coinvolgendo le colline della zona. Alle prime luci dell'alba è stato fatto arrivacre anche un Dos dei vigili del fuoco, successivamente un canadair ed un elicottero della Regione per procedere con le operazioni di spegnimento dall'alto. Non facili l'intervento dei vigili del che è durato diverse ore ed è stato reso ancora più difficoltose a causa del buio.

L’intervento è infatti terminato solo alle 18 di ieri; sono stati circa 35 gli ettari di vegetazione attraversati dal fuoco.