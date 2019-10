Incidenti sul lavoro: deposta una stele a Gaeta da Anmil e Ugl

"In memoria del sacrificio delle vittime sul lavoro”. Recita così la stele che è stata deposta ieri, 20 ottobre, a Gaeta per la 69esima giornata nazionale per le vittime sui luoghi di lavoro celebrata dall’Anmil di Latina. Presenti alla manifestazione il segretario regionale dell'Ugl Armando Valiani, la consigliera nazionale Amnil Debora Spagnuolo, Loffreda Domenico presidente territoriale di Frosinone e diverse autorità, dal presidente Inail Podestà al responsabile della Asl Sabatucci.

L’associazione ha avviato la campagna di sensibilizzazione intitolata “Non raccontiamoci favole”, realizzata per l’associazione dal regista Marco Toscani e che dal 7 ottobre è in onda sulle reti Rai mentre dal 1° settembre fino al 13 ottobre è stata sugli schermi degli autogrill grazie al supporto di Autostrade per l’Italia. Il sindacato ribadisce come servano controlli più frequenti sui cantieri per garantire agli operai di agire in tranquillità e senza rischiare la vita per portare a casa lo stipendio. Chiede accertamenti sugli strumenti utilizzati per svolgere il lavoro e un monitoraggio più completo sullo stato di salute in cui versano i lavoratori: “Da parte nostra – spiega il segretario Armando Valiani – stiamo facendo il massimo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul fenomeno. Oltre ad aver dedicato da diversi anni la giornata del 1° maggio alla sicurezza sul lavoro, stiamo portando avanti l’iniziativa “Lavorare per vivere” che sta toccando le piazze dell’intera nazione”.