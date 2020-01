Gaeta, slalom tra le auto: ubriaco fugge al posto di blocco e viene inseguito dalla polizia

E' sfrecciato a tutta velocità davanti al posto di blocco degli agenti del commissariato di Gaeta, non si è fermato all'alt e ha proseguito la sua corsa nel tentativo di dileguarsi. E' scattato quindi un inseguimento verso il centro di Gaeta, mentre l'auto del fuggitivo creava pericolo per la circolazione stradale e i pedoni.

Lo slalom tra le auto è durato diversi chilometri, fino a quando gli agenti sono riusciti a bloccare l'automobilista sul lungomare Caboto. Durante il controllo gli agenti si sono accorti subito che il conducente del veicolo barcollava vistosamente. L'esame alcolemico ha in effetti confermato che aveva un livello di alcol pari al triplo del limite consentito. L'uomo, 49 anni, residente nella cittadina, è stato condotto negli uffici del commissariato di Gaeta ed è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente di guida.