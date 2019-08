Gaeta, con un bastone in mano minaccia residenti e negozianti: intervengono i carabinieri

Brandiva un bastone e girovagava per le strade minacciando i proprietari di abitazioni e negozi. A Gaeta i carabinieri hanno sono intervenuti per bloccare un cittadino di origine tedesca, 49enne senza fissa dimora e con problemi psichici. Secondo quanto accertato dai militari, l'uomo, con un bastone tra le mani, disturbava alcuni cittadini e impediva ai residenti l'accesso nelle loro abitazioni.

Già denunciato dall'Arma per aver imbrattato diverse opere monumentali a Gaeta e di altri episodi di molestie verso gli esercenti della zona medievale, è stato preso in carico dai carabinieri e dal personale sanitario e affidato alle cure dell'ospedale di formia per essere sottoposto a tutte le cure mediche necessarie. Il 49enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio commessa con armi.