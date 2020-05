La polizia consegna i libri rimasti a scuola: finora raggiunti 250 studenti

Il personale della polizia continua quasi senza sosta a consegnare i testi scolastici agli studenti di Gaeta, soprattutto in previsione degli esami di Stato che a breve molti giovani si troveranno ad affrontare

L’iniziativa è partita circa un mese fa con la prima richiesta di una scuola primaria locale.. A questa si sono poi aggiunte altre richieste arrivate da parte degli altri istituti scolastici del comune di Gaeta, in notevole difficoltà per il proseguimento delle attività didattiche a distanza a causa della mancanza, per molti alunni, della disponibilità dei testi rimasti fino ad allora nelle classi e non recuperabili da parte delle famiglie costrette alla permanenza in casa per l’emergenza Covid.

Le operazioni di distribuzione dei libri sono state effettuate con celerità e costanza vista la necessità degli studenti di dover recuperare le lezioni e i programmi. E' stato così possibile raggiungere circa 250 studenti ai quali sono stati consegnati circa 1.500 testi scolastici distribuiti in tutte le zone del territorio. La soddisfazione sia dei giovani alunni che delle famiglie è stata notevole soprattutto per quei ragazzi che si trovano in procinto di sostenere gli esami conclusivi del loro ciclo di studi e che dovranno intraprendere il nuovo percorso scolastico.