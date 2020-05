Gaeta: tenta di sfuggire ai controlli, in stato di ebbrezza si scaglia contro i carabinieri

Un giovane di 19 anni è stato denunciato a Gaeta per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale ed ubriachezza molesta. I fatti sono accaduti nel corso della notte appena trascorsa. Il 19enne, da quanto ricostruito, alla vista dei militari, senza alcun motivo, ha tentato di dileguarsi; successivamente una volta raggiunto ha opposto fattiva resistenza nei confronti degli stessi carabinieri.

Non solo, ma nel corso delle successive operazioni di identificazione, durante le quali è stato anche appurato il suo stato di ubriachezza, ha proferito nei confronti degli uomini dell'Arma frasi ingiuriose. Al termine degli accertamenti per lui è scattata la denuncia in stato di libertà.