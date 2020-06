Gaeta: 26enne tenta di sottrarsi al controllo, spintona i carabinieri e scappa

Tenta di sottrarsi al controllo, spintona i carabinieri e scappa: momenti concitati nella giornata di ieri a Gaeta nel corso di un servizio dei militari volto a contrastare i reati in materia di stupefacenti.

Protagonista un giovane di 26 anni di Caserta. Il ragazzo, fermato e sottoposto ad un controllo, per evitare la perquisizione personale si è divincolato e strattonando i carabinieri si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Una fuga durata poco: il 26enne è stato successivamente raggiunto dai militari e sottoposto ad accertamenti; nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di marijuana e di 2,21 grammi di hashish.

Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale; è stato anche segnalato all’Autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.