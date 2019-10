Fortunatamente solo tanto spavento per due scalatori rimasti bloccati ieri sulla parete rocciosa della Grotta del Turco di Monte Orlando di Gaeta. Scattato l’allarme da parte di un’imbarcazione, subito è intervenuta la Guardia Costiera che, non senza qualche difficoltà a causa della vicinanza della costa rocciosa e del mare che in quel momento creava un pericoloso movimento di risacca, è riuscita a trarre in salvo i due uomini.