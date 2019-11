Gaeta: danneggiata dal maltempo, la Signora del Vento arriva in porto a Civitavecchia

La "Signora del Vento", la nave scuola dell’Istituto Nautico “Caboto” di Gaeta fortemente danneggiata dal maltempo nella notte tra il 16 e il 17 novembre scorso, è giunta questa mattina nel porto di Civitavecchia dopo un viaggio di trasferimento.

Il forte vento di quella notte e le proibitive condizioni meteomarine avevano causato la rottura di parte dell’alberatura della nave scuola utilizzata per la formazione degli studenti ed in generale considerata uno straordinario “monumento navigante” per la diffusione della cultura del mare.

Come fanno sapere dalla Guardia Costiera di Civitavecchia, ora la Signora del Vento rimarrà in sosta al porto il tempo necessario per il completamento di tutte le verifiche tecnico-amministrative per il successivo trasferimento presso le strutture cantieristiche più idonee al ripristino dell’unità per le riparazioni.

“L’ormeggio presso questo porto - concludono dalla Guardia Costiera - è stato e sarà sostenuto dalla vicinanza istituzionale dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale e dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia, anche sede del Comando regionale della Guardia Costiera”.