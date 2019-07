Gaeta, barca a vela in avaria e in balìa delle onde: la Guardia Costiera salva due dipartisti

Momenti di paura all’alba di oggi, 16 luglio, nella rada di Gaeta per due dipartisti, un americano di 52 anni ed una spagnola di 47 anni, a bordo di una barca a vela battente bandiera statunitense rimasta in balìa delle onde. Provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera subito dopo la richiesta di soccorso giunta alla sala operativa con un messaggio di urgenza intorno alle 5.

Lo skipper non riusciva a governare la barca a causa di una improvvisa avaria al motore; la situazione in pochi minuti è diventata pericolosa per il peggioramento delle condizioni meteomarine, con intensità del vento ed altezza delle onde in progressivo aumento, tanto che l’imbarcazione era ormai in balia delle onde nelle acque del Golfo di Gaeta. Anche le comunicazioni via radio erano fortemente disturbate dal vento, rendendo difficili le operazioni di soccorso.

La sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta ha inviato in zona la motovedetta in servizio di ricerca e soccorso che una volta raggiunta l’imbarcazione è riuscita non senza difficoltà a trasbordare le due persone d’equipaggio e a trasportarle in sicurezza presso la banchina Caboto di Gaeta.

I diportisti, spaventati ma in buone condizioni di salute, hanno potuto così ricostruire agli uomini della Guardia Costiera la brutta avventura vissuta in mare durante la notte. I militari poi con l’ausilio degli ormeggiatori locali hanno messo in sicurezza l’imbarcazione prima che si infrangesse contro la scogliera, mettendo in pericolo anche la sicurezza della navigazione di quel tratto di mare.

Scampato il pericolo, lo skipper ha ringraziato personalmente il comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, Federico Giorgi, l’equipaggio della motovedetta CP 856 e i militari in servizio nella sala operativa (foto in basso).