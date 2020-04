Gaeta: spaccia droga, in casa i carabinieri trovano hashish. Denunciato

Un uomo di 41 anni è stato denunciato dai carabinieri a Gaeta per detenzione ai fini di spaccio di droga. E’ accaduto ieri, mercoledì 29 aprile, nel corso di servizi di controllo del territorio dei militari della locale Tenenza.

I carabinieri dopo aver appurato da parte del 41enne "un’attività di cessione di sostanze stupefacenti", hanno effettuato nella sua abitazione una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato rinvenuto dell’hashish insieme a materiale per il confezionamento.

Per lui è scattata la denuncia mentre in giovane è stato segnalato all’Autorità amministrative dopo essere stato trovato in possesso, nel corso di una perquisizione, di 1,1 grammi di hashish.