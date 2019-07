Gaeta, spiaggia libera occupata con ombrelloni e lettini: controlli e multe

Intenso fine settimana di lavoro per gli uomini della Guardia Costiera nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”, per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti nonché il corretto espletamento delle attività balneari.

Spiagge occupate

I controlli hanno interessato in particolare l'abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo. Sul litorale di Serapo a Gaeta la locale Guardia Costiera, al termine di mirati sopralluoghi e preventivi appostamenti, eseguiti anche con personale in abiti borghesi in modo da confondersi fra i bagnanti, è stato accertato che tratti di spiaggia libera erano stati occupati attraverso il preventivo ed arbitrario posizionamento di attrezzature balneari senza essere realmente occupate dai bagnanti

Dopo aver identificato i responsabili sono stati diffidati alla rimozione di tutto il materiale posizionato sull’arenile in difformità alla vigente normativa, per un totale di oltre 70 attrezzature (fra ombrelloni, lettini e sdraio); elevate sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro.

L’operazione è stata possibile anche grazie alle attività investigativa e di monitoraggio eseguite dagli uomini della Guardia Costiera di Gaeta che hanno valorizzato le preziose informazione fornite dagli utenti del web attraverso vari “post” e relativi “commenti” pubblicati sui più importanti “social network” e tenuto conto di mirate segnalazioni.

Sicurezza in mare

Nell’ambito dei controlli effettuati sul demanio marittimo dalle pattuglie terrestri, diversi sono stati i verbali amministrativi elevati a carico di stabilimenti balneari per inosservanza delle prescrizioni dell’ordinanza di sicurezza balneare, per assenza del servizio di salvataggio ed irregolarità sulla detenzione delle previste dotazioni di sicurezza.

Il bilancio

Il complesso delle sanzioni amministrative comminate dai militari del Nucleo Operativo Polizia Ambientale – Guardia Costiera nel corso dei vari controlli, ha raggiunto la cifra di circa 15000 euro.