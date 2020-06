Ennesima truffa con la casa vacanza a Gaeta: identificato e denunciato il responsabile

L'ennesima truffa con una casa vacanza è stata scoperta dai carabinieri a Gaeta. Al termine di un'attività investigativa, i militari sono riusciti ad identificare e a denunciare a piede libero il responsabile: un 48enne di Napoli che, nel mese di febbraio 2019, attraverso false inserzioni pubblicate su un sito internet di annunci, era riuscito a farsi consegnare la somma di 800 euro come anticipo per una casa vacanze sul mare a Gaeta.

Il truffatore era riuscito a farsi accreditare la somma richiesta su una carta prepagata, come anticipo per la locazione dell'appartamento. La casa però in realtà non esisteva e un 48enne di Roma era caduto nel tranello perdendo il denaro.