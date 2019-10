Gaeta, truffa con la casa per le vacanze: i carabinieri incastrano una 42enne

Scoperta dai carabinieri di Gaeta l’ennesima truffa con una casa vacanza. I militari della locale Tenenza al termine di una specifica attività di indagine hanno smascherato una donna di 42 anni.

Secondo quanto accertato, la 42enne mediante fraudolente inserzioni su un portale internet dedicato all’affitto di appartamenti, si è fatta accreditare dalla vittima del raggiro 275 euro su una carta poste-pay a lei intestata quale corrispettivo per l’affitto di una casa vacanze.

La stessa casa vacanza, però, non era mai stata posta in locazione dal reale proprietario. La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per truffa.