Gaeta, scoperta l’ennesima truffa con una casa vacanza: denunciati in tre

Truffatori inarrestabili. I carabinieri di Gaeta hanno scoperto in questi giorni l’ennesimo raggiro messo a segno con finti affitti per le case vacanze, denunciando tre persone, tutte della provincia di Napoli.

La denuncia scattata oggi, per un 29enne, un 37enne e una 39enne, arriva al termine di una specifica indagine da parte dei militari della Tenenza di Gaeta.

Il modus operandi è sempre lo stesso. I tre in concorso tra loro e mediante fraudolente inserzioni sui siti internet di annunci economici, hanno indotto una 53enne di Roma ad accreditare su una carta prepagata intestata ad uno di loro la somma di 400 euro quale corrispettivo per la locazione di una casa vacanza a Gaeta ma di fatto mai posta in locazione dal proprietario.

Per i tre è arrivata la denuncia per truffa in concorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.