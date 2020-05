Gaeta: paga l’affitto per un casa vacanza, ma è una truffa. Due le denunce

L’ennesima truffa con una casa per le vacanze a Gaeta è stata scoperta dai carabinieri. Due persone sono state denunciate dopo aver raggirato un uomo di 60 anni.

Ai truffatori i militari della locale Tenenza sono arrivati al termine di specifiche indagini che hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. I due, secondo quanto accertato, mediante fraudolente inserzioni su siti internet hanno indotto il 60enne accreditare su una carta prepagata intestata ad uno di loro la somma di 600 euro quale corrispettivo per la locazione della casa vacanza.

Dalle indagini è stato scoperto che in realtà l’alloggio nella città del Golfo non era mai stato posto in locazione dal proprietario. Per i due truffatori è scattata la denuncia.